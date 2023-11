Duas biomédicas são condenadas a pagar multa de R$ 50 mil por exercício ilegal da medicina

Duas biomédicas foram condenadas a pagar uma multa de R$ 50 mil cada uma, por exercício ilegal da medicina. A condenação acontece após Ação Civil Pública movida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb).



As profissionais atuavam em Lauro de Freitas e em Itabuna. As sentenças foram proferidas pelo Juíz da 12ª Vara Federal de Salvador e ainda cabem recursos. Os valores das multas serão recolhidos para ressarcimento do dano coletivo e revertidos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.