SAINDO DE SALVADOR

Duas horas de viagem e passagens a partir de R$ 500: saiba tudo sobre os novos voos para o interior

Operações tiveram início nesta segunda-feira (6)

Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 14:05

Saiba todos os detalhes dos novos voos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Bahia estará mais conectada a partir de agora. Isso porque começam, nesta semana, as operações de novos voos que conectam Salvador a três cidades baianas: Barreiras, Guanambi e Lençóis. As viagens são feitas com aviões modelo ATR, que têm capacidade para 70 passageiros, e operadas pela companhia aérea Azul. Nesta segunda-feira (6), duas viagens com partida no Aeroporto de Salvador foram realizadas pela primeira vez.



Os voos com destino a Barreiras terão frequência diária, com saída às 11h15, e retorno às 14 horas. A duração da viagem é de 2h10. Se feito de carro, o tempo estimado para o percurso é de 12 horas. As passagens estão sendo vendidas por valores a partir de R$ 554 - segundo pesquisa feita na segunda-feira (6). Os novos trajetos devem atender demandas de empresários, turistas e políticos.

Os voos entre Salvador e Guanambi terão duração de 1h35, e as passagens estão sendo vendidas por R$ 519. As viagens serão realizadas às segundas e sextas-feiras, com horários de partida da capital às 12h25 e, de Guanambi, às 10h20.

De Salvador para Lençóis, as viagens serão realizadas às quintas e domingos, com saída de Salvador às 14h30 e, de Lençóis, às 16h10. O custo é de R$ 517, e a duração de 1h10. Os três municípios já recebiam voos do Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais.

“Nós olhávamos para outras regiões do Brasil e não para o próprio estado. Esses novos voos vão fazer com que os baianos poderão fazer o trajeto de maneira muito mais rápida”, afirma Cesar Grandolfo, diretor de Relações Institucionais da Azul. “A ideia é que Salvador fique cada vez mais forte com voos mais diversos”, completou. O lançamento dos voos foi oficializado durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda (6), no Aeroporto de Salvador.

Tabela mostra horários de voos Crédito: Reprodução

Em dezembro de 2023, o roteiro que ligava Salvador a Feira de Santana foi encerrado cinco meses após o lançamento do voo. As viagens aconteciam duas vezes por semana e eram operadas pela VoePass em parceria com a Latam Linhas Aéreas. Diferente do roteiro que ligava a capital até Feira, o trade avalia que as longas distâncias entre as três cidades e Salvador deverão atrair passageiros.

“São regiões mais distantes que não estavam sendo atendidas e possuem grande demanda. No caso de Barreiras, a demanda por novos voos estava gritando”, avalia Julio Ribas, CEO do Aeroporto de Salvador. Segundo ele, avaliações sobre a sustentabilidade financeira do negócio deverão ser feitas após três meses de operação.

Justificativa

As cidades beneficiadas com novos voos possuem características econômicas que justificam o investimento. No caso de Barreiras, a forte presença do agronegócio no oeste baiano. Guanambi, no centro-sul, integra o Complexo Eólico Alto Sertão - o maior de energia eólica da América Latina. Em Lençóis, o foco é a atração de turistas que visitam a Chapada Diamantina.

Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia, comemorou a iniciativa. “A Bahia é um estado de dimensões muito grandes. Temos municípios que estão a mais de mil quilômetros da capital. Por isso, a conectividade aérea é fundamental no estabelecimento da atividade turística”, disse.

O Aeroporto Horácio de Matos, em Lençóis, voltou a receber voos comerciais em novembro de 2022, dois anos após a suspensão do serviço. O equipamento é administrado pela prefeitura em conjunto com o Governo do Estado.