Duas pessoas morrem em acidente envolvendo carro e caminhão em Milagres

Carga foi saqueada por populares após o acidente

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente registrado na BR 116, em Milagres, na quinta-feira (14). Segundo informações da Polícia Civil, uma carreta colidiu com um automóvel, que, na sequência, foi arrastado e prensado no fundo de um caminhão.

As vítimas foram identificadas como Everton Rodrigues de Carvalho, de 42 anos, e Arigean Oliveira Macedo, de 36 anos. As três pessoas feridas foram socorridas para o Hospital Municipal de Milagres. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia no local, remoção do corpo e necropsia.