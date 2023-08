Duas pessoas são mortas e quatro ficam feridas em ataque no Alto de Coutos

Duas pessoas foram mortoas e quatro ficaram feridas em um ataque no bairro do Alto de Coutos, em Salvador, na noite de domingo (20). Entre os feridos está uma criança de 2 anos. Com esse caso, 12 foram baleadas no Subúrbio no mesmo dia.



Segundo informações preliminares, eles estavam em uma festa, quando um homem desconhecido chegou ao local e realizou disparos. As vítimas que morreram no local foram identificadas Edvanílson de Jesus Alcântara, de 23 anos, e Lúcia Cristina Silva dos Santos, de 39 anos.