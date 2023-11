Duas pistolas e R$ 260 mil são apreendidos na casa de ex-PM

Duas pistolas de calibres 380 e R$ 260 mil foram apreendidos dentro de um cofre na casa de um ex-policial militar, no bairro de Tancredo Neves, na manhã desta sexta-feira (17). Uma das armas pode ter sido usada em uma tentativa de homicídio em Feira de Santana, ocorrida em julho deste ano, durante uma briga de trânsito.



“No curso das investigações, identificamos a ligação do autor do crime com o flagranteado e averiguamos que o ex-PM possuía em seu nome uma pistola calibre 380”, informou o titular da 1ª DT de Feira, delegado João Uzzum, responsável pelo caso.