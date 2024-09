BR-110

Dupla é presa com quase 100 kg de drogas na Bahia

Foram apreendidos 193 tabletes de maconha, cinco tabletes de crack e um revólver calibre .38, além de munições, em Paulo Afonso, no Vale do São Francisco, na Bahia. A abordagem ocorreu na noite de quinta-feira (12), no km 2 da BR-110, por volta das 21h30, durante uma fiscalização de rotina. Dois homens foram presos com o material.