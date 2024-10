SUDOESTE BAIANO

Dupla é presa por suspeita de venda clandestina de agrotóxicos

Dois homens foram presos suspeitos de vender agrotóxicos de forma clandestina na cidade de Licínio de Almeida, no sudoeste do estado. Além das prisões, a ocorrência resultou na apreensão de 250 litros de agrotóxicos e 40kg de produtos químicos pela Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), coordenada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

As prisões ocorreram durante uma ação da FPI no município de Guanambi. Segundo o MP-BA, as equipes visitaram seis empreendimentos ligados a vendas de produtos agropecuários. Durante a fiscalização, foram encontradas unidades do agrotóxico Gota Fatal, que não tem registro em órgãos de controle. O material foi achado em todos os estabelecimentos, que foram multados.