SALVADOR

Circulação de ônibus é suspensa no Loteamento Bosque Real

Interrupção do serviço acontece após chacina que matou cinco pessoas no bairro no último sábado

A interrupção do serviço acontece após cinco pessoas serem mortas em uma chacina no último sábado (19). O caso ocorreu na Rua Osório Valente, na entrada do Loteamento Bosque Real. No momento do crime, suspeitos desembarcaram de um carro preto em frente a uma barbearia, onde as vítimas estavam conversando próximo à praça do local.