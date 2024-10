SALVADOR

Pai e filho estão entre vítimas de chacina em Sete de Abril; 5 foram assassinados

Ataque, que aconteceu na noite deste sábado (19), causou medo entre moradores

Brenda Viana

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 16:27

Pai e filho estão entre vítimas de chacina em Sete de Abril; 5 foram assassinados Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Pai e filho estão entre as vítimas da chacina que deixou cinco mortos durante uma festa na noite deste sábado (19), na Rua Rubens Araújo, Loteamento Bosque Real, no bairro Sete de Abril. O crime chocou os moradores do bairro.

Ao CORREIO, o familiar de uma das vítimas, que preferiu não ser identificada, informou que ocorria uma festa na praça quando um carro prata, com diversos homens a bordo, se aproximou. Os suspeitos chegaram atirando em várias pessoas de forma aleatória. Uma dessas vítimas foi Jackson Oliveira Barbosa, 17 anos. Ele estava com colegas conversando quando recebeu o primeiro tiro.

O pai, o pedreiro Jackson Reis Barbosa, 39, ao perceber que o filho tinha sido atingido, correu para tentar socorrê-lo, mas acabou baleado.

"O pai saiu desesperado para tentar ajudar, mas aí recebeu também um tiro. A praça estava cheia. Um desses homens que estavam no carro prata chegou a descer e 'catou' as cápsulas de bala que ficaram espalhadas pelo local. Não foi confronto, porque não teve nada de anormal antes disso", explicou o homem, neste domingo (20), no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

Além de pai e filho, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou o nome das outras três pessoas que também foram vítimas na chacina: Rodrigo de Lima dos Santos, Jackson Lima de Souza e Alan Veloso da Conceição. As idades não foram divulgadas.

A Polícia Militar informou, através de nota, que policias da 50ª CIPM (Sete de Abril) foram acionados para averiguar a informação de que cinco homens estavam feridos e caídos na rua. Quatro não resistiram e um chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

A vítima socorrida foi Alan Veloso da Conceição, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A fonte ouvida pelo CORREIO disse descartar a hipótese do crime estar relacionado ao tráfico de drogas da região.

"Ninguém sabe de onde veio essa ordem, nem o motivo disso. Estavam todos sentados na praça curtindo o sábado, chegou esse carro prata atirando e no que pegou no filho, aí o pai dele saiu correndo...", disse uma mulher. "Dois primos também foram atingidos, além de outro rapaz que estava lá. Nenhum era envolvido, pelo que eu sei", contou outra.

Após o ocorrido, fontes do CORREIO que moram em Sete de Abril informaram que o comércio do bairro amanheceu fechado. Alguns estabelecimentos, como padaria e alguns mercadinhos, abriram por poucas horas.