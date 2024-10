VIOLÊNCIA NO EXTREMO-SUL

Irmãs são vítimas de feminicídio em Teixeira de Freitas

Duas mulheres foram mortas no final da tarde desta segunda-feira (21) em Teixeira de Freitas, no extremo-sul baiano. De acordo com informações obtidas pela TV Bahia com a Polícia Civil (PC), o suspeito é ex-marido de uma das vítimas, que são irmãs. O crime teria ocorrido após uma discussão de divisão de bens.