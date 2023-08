Dupla é presa transportando quase 58 kg de maconha na BA

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (11), 57,8 kg de maconha em um ônibus que realizava o trajeto entre Rio de Janeiro (RJ) e Natal (RN). O fato aconteceu no Km 830 da BR 116, na região de Vitória da Conquista (BA).



Durante a abordagem, foi realizado o procedimento para a utilização dos cães de faro, que consiste em retirar parcialmente as bagagens do compartimento inferior com o objetivo de permitir o acesso do cão a todos os volumes. O K-9 KALEU, realizou a inspeção no bagageiro e indicou sinal positivo para a presença de drogas em duas malas. Ao inspecionar a bagagem, a equipe encontrou um total de 57,8 Kg de maconha.