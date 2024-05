Dupla que ajudou suspeito a matar rival na Bahia é presa

Jaildo Guedes de Santana Jesus foi morto após o mandante descobrir que ele tinha se relacionado amorosamente com sua ex

Dois homens foram presos preventivamente por homicídio qualificado, na manhã desta sexta-feira (24), no bairro do Aviário, em Feira de Santana. Jaildo Guedes de Santana Jesus foi morto por golpes de faca. O homicídio foi motivado por ciúmes, pois a vítima teria se relacionado amorosamente com a ex-companheira do mandante do crime.