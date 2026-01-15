MENSAGEM DE FÉ

“É a constatação de uma fé viva”, diz padre ao conduzir fiéis à Colina Sagrada

Religioso também pediu contenção da violência

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:14

Conduzindo a imagem do Senhor do Bonfim e os fiéis rumo à Colina Sagrada na manhã desta quinta-feira (15), o padre Edson ressaltou que o momento representa uma fé que permanece viva nos corações do povo.

“[A data] representa a constatação de uma fé que continua viva nos nossos corações e uma oportunidade para cada um ter voz, vez para se expressar, demonstrar e, assim, caminhamos juntos até a Colina Sagrada”, disse.

Em mensagem de paz, o padre ainda pediu proteção para a população e fez um apelo pela contenção da violência. “Que o Senhor do Bonfim nos abençoe, nos proteja, mas, sobretudo, nos conceda muita paz e a contenção da violência”, acrescentou.

