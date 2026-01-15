Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

“É a constatação de uma fé viva”, diz padre ao conduzir fiéis à Colina Sagrada

Religioso também pediu contenção da violência

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:14

“É a constatação de uma fé viva”, diz padre ao conduzir fiéis à Colina Sagrada
“É a constatação de uma fé viva”, diz padre ao conduzir fiéis à Colina Sagrada Crédito: Jorge Gauthier / CORREIO

Conduzindo a imagem do Senhor do Bonfim e os fiéis rumo à Colina Sagrada na manhã desta quinta-feira (15), o padre Edson ressaltou que o momento representa uma fé que permanece viva nos corações do povo.

“[A data] representa a constatação de uma fé que continua viva nos nossos corações e uma oportunidade para cada um ter voz, vez para se expressar, demonstrar e, assim, caminhamos juntos até a Colina Sagrada”, disse.

Em mensagem de paz, o padre ainda pediu proteção para a população e fez um apelo pela contenção da violência. “Que o Senhor do Bonfim nos abençoe, nos proteja, mas, sobretudo, nos conceda muita paz e a contenção da violência”, acrescentou.

Veja as melhores fotos da Lavagem do Bonfim

Dia de fé em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Baiana durante a Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Torcedora e fiel por Sora Maia/CORREIO
Flores para o Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fiel reza no Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Baiana por Sora Maia/CORREIO
Baianas durante Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Dia de agradecer por Sora Maia/CORREIO
Fiéis reunidos por Sora Maia/CORREIO
Detalhe de roupa de baiana por Sora Maia/CORREIO
Baiana com as fitinhas por Sora Maia/CORREIO
Baianas durante a Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Baianas participam da Lavagem por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Bonfim são símbolo por Sora Maia/CORREIO
Lavagem do Bonfim por Sora Maia / CORREIO
Lavagem do Bonfim por Sora Maia / CORREIO
Baianas com as vassouras, água de cheiro e a igreja decorada esperando pelo Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
Baianas com as vassouras, água de cheiro e a igreja decorada esperando pelo Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
As baianas descansando enquanto aguardam chegada do Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
1 de 22
Dia de fé em Salvador por Sora Maia/CORREIO

O Projeto Festas Populares é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Idoso de 67 anos suspeito de abusar enteada é preso na Bahia

Idoso de 67 anos suspeito de abusar enteada é preso na Bahia
Imagem - Inmet emite alerta de baixa umidade para 67 cidades baianas; conheça os riscos

Inmet emite alerta de baixa umidade para 67 cidades baianas; conheça os riscos
Imagem - Suspeitos de matar jovem em campo de futebol são presos no interior da Bahia

Suspeitos de matar jovem em campo de futebol são presos no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
02

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador
03

Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador

Imagem - Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos
04

Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos