CRIME

Idoso de 67 anos suspeito de abusar enteada é preso na Bahia

Homem abusava da vítima quando mãe saía de casa

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:21

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um idoso de 67 anos foi preso na quarta-feira (14), no distrito do Junco, em Jacobina, no norte baiano, por suspeita de estuprar a enteada durante anos. Segundo a investigação, a vítima é uma pessoa com deficiência e o suspeito aproveitava os momentos de ausência da mãe para praticar os abusos.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia Territorial de Jacobina, com apoio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Piemonte). A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal de Jacobina.

Durante o cumprimento do mandado no imóvel do conduzido, os policiais localizaram ainda uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, proveniente de leilão, mas que não possuía a documentação necessária. O suspeito e o veículo foram apresentados na unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis e permanecem à disposição do Poder Judiciário.