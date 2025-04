PASSO A PASSO

É dono de carro elétrico até R$ 300 mil? Veja como pedir a isenção do IPVA

Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) informa que o requerimento de isenção já está disponível

Tharsila Prates

Publicado em 2 de abril de 2025 às 17:40

Carro elétrico Crédito: Divulgação

Não basta ser dono de carro elétrico: é preciso ter isenção de IPVA. Os proprietários de veículos 100% elétricos com valores de até R$ 300 mil já podem solicitar a isenção do imposto pela internet. A solicitação pode ser feita a qualquer momento, sem prazo estabelecido.>

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), o requerimento de isenção está disponível online no portal do Governo da Bahia. A isenção se aplica exclusivamente ao IPVA. >

A Sefaz esclarece que, uma vez solicitada a isenção, não haverá necessidade de refazer o pedido em outras oportunidades. Quem ainda não solicitou, por outro lado, pode requerer a isenção a qualquer tempo. “A isenção deve ser solicitada apenas uma vez, o que significa que, ao adquirir um veículo elétrico usado de outra pessoa, o carro já virá isento, não sendo necessário fazer uma nova solicitação”, esclarece o diretor de atendimento da Sefaz-Ba, Moisés Piropo Junior.>

Todo o procedimento acontece exclusivamente online, podendo ser realizado pelo proprietário ou por um procurador, de posse de uma Procuração Legal. Além do requerimento preenchido, é preciso apresentar os seguintes documentos digitalizados em formato PDF: a nota fiscal de aquisição do veículo (para veículos novos) ou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico - CRLV-e (para veículos usados) e ainda documento de identificação do proprietário, comprovante de residência atualizado e, se o veículo ainda não estiver registrado no Detran, a requisição de serviço do órgão, incluindo a placa do veículo. >

Passo a passo>

O passo a passo inclui acessar a plataforma ba.gov.br, fazer login com a senha do portal ou da própria plataforma, localizar o serviço “Solicitar isenção de IPVA para veículos elétricos”, preencher os dados solicitados, registrar a solicitação e enviar os documentos digitalizados conforme as orientações.>

Após a solicitação, o contribuinte pode ainda acompanhar o andamento do processo na plataforma, clicando em “Meus Serviços”. As notificações sobre o andamento do processo também podem ser enviadas por e-mail ou WhatsApp, conforme a preferência do usuário.>