PREPARAÇÃO FINAL

É tempo de revisar: professores dão dicas para quem vai fazer o Enem dos concursos

Os baianos que se inscreveram para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado, também conhecido como ‘Enem dos Concursos’, estão na reta final da preparação para o exame que acontece neste domingo (18). Em meio a expectativa pelo melhor desempenho, há quem queira recuperar o tempo de estudos perdido, mas especialistas alertam que essa não é a melhor escolha. A recomendação é se dedicar apenas à revisão dos assuntos mais importantes de acordo com o bloco temático escolhido.

O professor Leandro Teixeira, coordenador da escola especializada Salvador Concursos, acredita que vale a pena revisar as disciplinas de conhecimento específico, bem como temas da atualidade. “A lei Maria da Penha, que fez 18 anos, mudanças climáticas e ESG são minhas apostas para a pergunta dissertativa. Uma boa dica é revisar no sábado pela manhã a chamada Lei Seca e os tópicos de conhecimentos específicos. Sábado à tarde, deve ser utilizado para relaxamento e preparação mental para os dois turnos de prova”, sugere.

Para o dia da prova, os dois especialistas ressaltam a importância de escolher uma alimentação balanceada, ir com roupa leve, chegar com antecedência e administrar o tempo. Para Alan Vinícius, vale a pena dividir as questões da prova em três grupos, de acordo com o nível de dificuldade, para só então respondê-las. Para Leandro Teixeira, se basear nos simulados feitos anteriormente é um método para manter a confiança e fazer uma boa resolução do exame.