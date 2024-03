EM HORA BOA E SANTA

É tempo de xaréu: soteropolitanos aproveitam presença de peixe na praia da Pituba de olho no almoço da Semana Santa

Mais de 100 pessoas se reuniram na orla do bairro nesta quinta-feira (28) para garantir o pescado da Sexta-Feira da Paixão

Larissa Almeida

Publicado em 28 de março de 2024 às 21:28

Homens se reúnem para pescar xaréu na Praia da Pituba Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Em cada faixa de areia da Praia da Pituba era possível encontrar, na tarde desta quinta-feira (28), pelo menos uma dupla de homens carregando consigo varas de pescar. De longe, quem passava poderia até acreditar que se tratavam de pescadores, mas estavam enganados. Trabalhadores das mais diversas profissões resolveram tirar parte do dia – alguns, até o dia todo – para pescar xaréu. De tão inusitada, a cena atraía um ou outro curioso para entender qual era o contexto daquela ocasião.

“A semana toda os xaréus começaram a comer aqui, porque a pititinga e a sardinha chegam na costa e eles vêm se alimentar delas. Tem gente que não trabalha por conta do feriadão, como eu, então já vim hoje pescar. Cheguei aqui 5h da manhã e fui embora às 13h. Todo mundo pegou peixe, o meu já está lá em casa no tempero para amanhã (hoje). Agora, já 17h, estou cansado. Já perdi uns 10 quilos correndo atrás de xaréu”, contou, bem-humorado, o motorista escolar Juscelino Gomes, de 54 anos.

Quem conhece a região explica que tanto a pititinga quanto a sardinha são peixes que evitam águas extremamente aquecidas. Dessa forma, o resfriamento das águas da costa marítima após o início do outono teria sido o grande responsável pela presença desses peixes que, por sua vez, atraíram os xaréus. “Normalmente, esse período do outono e inverno, além do mar agitado, faz com que esses peixes venham para cá porque gostam desse tipo de mar. Geralmente, na Semana Santa, acontece sempre essa bênção de fartura de peixe. Pela manhã, a grande maioria dos pescadores pegou uma boa quantidade a partir das 4h30”, afirmou o salva-vidas Eduardo Garcia, de 33 anos.

Outras pessoas que estavam por lá disseram que havia pelo menos 100 homens na praia da Pituba quando o dia raiou. No total, pelo menos 30 xaréus foram pescados. E, dessa quantidade, dois foram capturados pelas mãos do barista e consultor de café Fernando Santos, de 47 anos, que contou qual o segredo para conseguir pescar o fruto do mar.

“O grande segredo é a insistência. O pessoal que fala que vem aqui e pega o peixe está brincando, porque é o peixe que escolhe a isca. Existem algumas técnicas para quem já pesca, por exemplo, que é ver onde está a isca, nesse caso, a sardinha e a pititinga. O peixe vai juntando e circulando essa isca até formar uma parte escura no mar e, quando ela começa a arrepiar, o peixe ataca e nós jogamos uma isca em cima do peixe. Quando ele avança, nós capturamos. Outra maneira de pegar é lançar a isca e esperar, porque às vezes eles passam e comem”, detalhou Fernando.

Além das duas técnicas, outra utilizada pelo barista envolve o exercício de observação. Quem fica analisando o mar e nota a movimentação das iscas para fugir do predador, tem mais chance de conseguir fisgar o pescado quando notar que ele está se preparando para comer suas presas. Foi lançando mão de todos esses métodos que Fernando garantiu os dois peixes que, somados, pesam 10 kg, vão servir para a Semana Santa e ainda vão sobrar.

Por outro lado, se pela manhã o movimento foi proveitoso para os pescadores por hobby, pela tarde o mesmo não aconteceu. Com poucos xaréus se arriscando na costa, o que restou aos homens que lá estavam foi esperar. No caso do motorista de aplicativo Cristiano Carvalho, a espera foi de 2h55. Ele, que chegou na praia às 14h, deu a sorte de conseguir um pescado no finalzinho da tarde.

“Agora o peixe da Semana Santa está garantido sem precisar pagar. Pela manhã, eu peguei um e já tinha vendido, agora peguei outro e esse vai ser o meu. É um peixe que vende fácil por R$ 20 o quilo, porque não tem espinha. Se cortar ele no meio, é só osso, é bom para fazer moqueca e assado. Fui o sortudo”, comemorou.

Cristiano Carvalho, orgulhoso, exibe o peixe Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Minutos depois, outro sortudo correu para puxar a linha da sua vara de pesca. Era outro xaréu, de aproximadamente 5kg. Contente, o técnico em Eletrônica Manoel Brandmüller, de 41 anos, atravessou a faixa de areia com o peixe na mão e surpreendeu quando o entregou nas mãos do amigo.

Manoel Brandmuller garantiu ainda ajudou outro colega Crédito: Paula Fróes/CORREIO

“Ontem eu peguei um desse tamanho e o cara me emprestou a isca. Como ele me emprestou e não pegou nada até então, abençoei ele, que disse que vai comer na Semana Santa. O meu já está garantido. Pelo menos, saiu um peixe bom para todo mundo”, finalizou, aos risos.