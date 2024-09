PROMOÇÃO

Ecobag de Santa Dulce dos Pobres esgota em seis horas

Cerca de 6,2 mil exemplares do jornal foram vendidos com o produto

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 19:16

Ecobag foi vendida com jornal e pôster de Santa Dulce dos Pobres Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Quem queria comprar a ecobag personalizada de Santa Dulce dos Pobres, vendida com a edição desta sexta-feira (13) do CORREIO teve dificuldades de encontrar o produto nas bancas. Os comerciantes afirmam que as vendas esgotaram ainda pela manhã.

“Eu recebi 150 ecobags e por volta das 12h já não tinha mais nada. Alguns clientes me procuraram quando a venda foi anunciada para tentarem reservar. Eu achava que o ritmo seria devagar por causa do preço, mas ainda tem gente me procurando para saber se ainda tem”, disse Solange Campos, dona da banca Barra Vip.

“Foram 50 ecobags na minha barraca e eu vendi quase todas em duas horas. Mesmo assim, muitas pessoas vieram aqui para tentar conseguir comprar a sua. Eu acho que venderia mais 100 produtos, no mínimo”, afirmou Adilson Rodrigues, da Banca Arte e Cultura, no Canela.

Com a alta demanda, nem todos os devotos da primeira santa baiana conseguiram adquirir sua ecobag. Em um post do CORREIO no Instagram, alguns leitores pediram o retorno da promoção. "Não conseguir tbm comprar, minha filha foi em várias bancas e tinha acabado. @correio24horas façam outra edição, muita gente Devota assim como eu não conseguir comprar, as bancas acabaram", escreveu uma seguidora.

Ao todo 6,2 mil jornais foram disponibilizados com o conjunto, custando R$13. Além das vendas nas bancas, o CORREIO realizou uma ação em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce, onde foram vendidos 140 ecobags na Igreja de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, pela manhã. De acordo com o supervisor de circulação do jornal Ricardo Freitas, os produtos esgotaram em 30 minutos.

“Nós decidimos que seria importante termos o produto lá pois é naquela região que fica o hospital e a igreja onde são feitas as missas. Nós montamos duas mesas e organizamos a fila. Tinha gente querendo levar até 20, então limitamos a duas ecobags por pessoa para satisfazer o máximo de fiéis possível”, declarou.

Além das ecobags, 12.500 edições do jornal circularam com um pôster do Anjo Bom da Bahia. Segundo a gerente de mercado leitor Mara Salmeron, a distribuição do conjunto de Santa Dulce dos Pobres aumentou as vendas de kits promocionais em 40%, mesmo custando o dobro do habitual.