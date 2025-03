RESÍDUOS

Ecopontos auxiliam cidadãos no descarte correto de entulhos em Salvador; veja locais

Limpurb oferece quatro ecopontos para o descarte gratuito de materiais, como entulhos, móveis velhos e outros resíduos

Os pontos estão localizados em diferentes regiões da cidade. Os ecopontos estão instalados no Itaigara, na Rua Wanderley de Pinho (acesso via Avenida ACM, atrás do Hiper Posto BR); em Itapuã, na Rua Alto do Abaeté (em frente à sede do bloco Malê Debalê); no Alto da Terezinha (Mané Dendê), na Rua Cardeal Jean; e em Bom Jesus dos Passos, na Rua da Fonte Nova.>