PAIZÃO

Edição desta sexta do jornal CORREIO terá brinde exclusivo para presentar no Dia dos Pais

Para todos os leitores que esperam até os últimos momentos para comprar um presente para o paizão, o CORREIO dará uma ajudinha neste ano. Nesta sexta-feira (9), ao comprar o jornal do dia, o leitor receberá uma caneca personalizada para celebrar o Dia dos Pais, celebrado apenas no domingo (11).

Os leitores poderão escolher entre duas variações de cores da caneca, nas cores azul e branca, com a frase personalizada especialmente para a data: "Só o melhor pai pode usar esta caneca". A caneca tem capacidade para 430ml de líquidos.

O jornal junto com o bride será vendido por R$ 6,00 em todos os pontos de vendas, com exceção de grandes redes de supermercados. Na data, a edição do jornal sem produto será vendida por R$2,00.