Edição do CORREIO de terça-feira (11) terá taça especial para o Dia dos Namorados

A edição do CORREIO da próxima terça-feira (11) será vendida junto com uma taça personalizada para o Dia dos Namorados. O jornal e o brinde podem ser adquiridos por R$5,00 em todos os pontos de venda, exceto grandes redes de supermercados.

Os assinantes do jornal podem ligar para a Central de Atendimento e solicitar o copo no dia 11. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato por meio do telefone (71) 3480-9140 ou do WhatsApp (71) 98951-3000. A entrega inclui apenas assinantes que moram na capital.