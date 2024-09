ANJO BOM DA BAHIA

Edição do CORREIO desta sexta (13) terá ecobag personalizada de Santa Dulce

Além da ecobag, os leitores também levarão um pôster na compra; o conjunto será vendido por R$13

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 18:10

Ecobag Santa Dulce Crédito: Divulgação

Os leitores do CORREIO que comprarem o jornal nesta sexta-feira (13) também poderão comprar uma ecobag personalizada de Santa Dulce e um pôster. O conjunto será vendido com o jornal, por R$ 13, em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados).

O dia 13 de setembro é quando se comemora o Dia do Sócio-Protetor da instituição. A ecobag conta com uma ilustração da primeira santa baiana e um encarte contendo os ideais do Dulcismo, compreendendo o jeito Dulce de pensar, ser e agir. O site das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) estará disponível para quem quiser fazer doações.

Sócio-protetor é aquele que faz doações mensais para as Osid, que é uma das mais importantes fontes de recursos da instituição voltadas à manutenção das atividades em prol da população em vulnerabilidade social. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode se tornar um sócio-protetor, contribuindo através de boleto bancário, débito em conta, PIX, cartão de crédito ou conta de energia. Além de ajudar, o sócio-protetor tem direito a descontos exclusivos oferecidos por empresas parceiras das Osid.

"Essa campanha, que lançamos no CORREIO, busca não apenas oferecer uma promoção especial aos nossos leitores, mas também espalhar os valores de Santa Dulce dos Pobres através do 'Dulcismo'. Ao adquirir o jornal e a ecobag com a imagem de Santa Dulce, o leitor não só apoia o jornalismo local, como também carrega consigo símbolos de bondade e solidariedade, tão presentes na vida e na obra dessa santa que é um orgulho para todos nós baianos", disse a gerente de mercado leitor do jornal, Mara Salmeron.

Para adquirir o conjunto os assinantes podem entrar em contato com a Central de Atendimento na data, por meio do telefone (71) 3480-9140 ou do WhatsApp (71) 98951-3000. Os cem primeiros assinantes serão contemplados com entrega, apenas para os que residem na capital.