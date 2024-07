INCENTIVO

Editais de fomento à cultura são lançados pela Prefeitura de Salvador

Visando o apoio às manifestações artísticas e culturais, a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM) anunciou a abertura de quatro editais de fomento à cultura em Salvador. A expectativa é que outros seis lançamentos sejam feitos ainda em 2024, com investimentos de cerca de R$18 milhões. Os editais podem ser acessados no link: https://fgm.salvador.ba.gov.br/editais-abertos/

O primeiro lançado foi o Gregórios - Ano IV, que oferece apoio financeiro a propostas que promovam grupos e coletivos culturais, festivais, feiras e espaços culturais em Salvador. O edital contempla segmentos como audiovisual, artes visuais, circo, dança, literatura, música, teatro, artes de rua, culturas populares, moda, gastronomia, artesanato, cultura LGBTQIAPN+, cultura afro-brasileira e artes integradas. Estão previstos 30 apoios financeiros com valores variando entre R$100 mil e R$300 mil, e as inscrições serão encerradas nesta segunda (15).

Em seguida, foi lançado o edital Salvador Circula, que financia bolsas culturais para a mobilidade e intercâmbio de agentes culturais e grupos artísticos, tanto no Brasil quanto no exterior. Serão investidos R$800 mil para oferecer 50 bolsas em diversas modalidades, com inscrições divididas em duas fases: em julho e em agosto. Os interessados devem se inscrever até quarta-feira (17).