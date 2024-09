INTERNET

Edital prevê até 1500 pontos de internet gratuita em locais públicos na Bahia

O serviço atenderá, principalmente, praças, aldeias e quilombos

Da Redação

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 13:46

Projeto Conecta Bahia Crédito: Gabriel Pinheiro I Ascom Secti

O projeto Conecta Bahia prevê a colocação de 1500 novos pontos de internet gratuita em locais públicos do estado nos próximos três anos. A iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), pretende investir cerca de R$100 milhões na democratização do acesso à internet na Bahia.

O projeto, parte do Programa Bahia Mais Inovadora, surgiu como uma maneira de promover a inclusão digital e o desenvolvimento social, e usa captação de recursos de emendas parlamentares, dos ministérios do Governo Federal, e empréstimos internacionais para desenvolver suas ações. No edital, publicado no último sábado (28), no Diário Oficial, foi detalhada a previsão de expansão do Conecta Bahia, que pretende atender a cada vez mais áreas levando internet gratuita para aqueles que não podem pagar pacotes de dados.

Essa não é a primeira fase do projeto, que já instalou 375 pontos de internet em mais de 180 municípios baianos. Nessa rodada, foram R$12 milhões investidos, marcando um salto significativo para os R$100 milhões investidos nos 1500 pontos da próxima etapa.

Em geral, os pontos são instalados em praças, focando principalmente em áreas ocupadas por populações menos digitalmente incluídas. “Em um primeiro momento, disponibilizamos internet gratuita em praças de diversos municípios. Agora, além de expandir o serviço nas praças, vamos priorizar povos originários e comunidades tradicionais, garantindo conectividade para aldeias e quilombos, por exemplo”, explicou André Joazeiro, secretário da Secti.

