Efeito Barbie: vendas de produtos cor-de-rosa aumentam 50% na Bahia

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O filme Barbie, lançado no dia 20 de julho, já ultrapassou o Batman e se tornou o maior sucesso comercial da Warner Bros, rendendo R$ 775 milhões em bilheterias. Porém, não é só o estúdio que faturou com a obra. No comércio da Bahia, as vendas de produtos cor-de-rosa aumentou em mais de 50%, de acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), que aponta um aumento ainda maior relacionado a vestuário.



A estimativa é até tímida, se considerarmos o relato da vendedora Vivian de Souza, que trabalha loja Digital Kids, da Avenida Sete. Por lá, segundo ela, a maioria dos clientes que coloca os pés na loja está à procura de peças de roupa que tivessem a marca e o nome da boneca, ou pelo menos a cor rosa como principal. "Sem dúvida foi e ainda é um fenômeno aqui. De cada 10 pessoas, sete estão procurando roupa para usar na hora de ir assistir o filme no cinema", diz.

"A gente jogou tudo que tem o nome da boneca e que é rosa para frente da loja porque o povo chegava perguntando. E olhe que foi roupa de criança até adulto, todo mundo entrou na onda porque a gente também tem roupas para mais velhos", completa ela, lembrando que, nos dias de estreia do filme, praticamente todos que apareceram na Digital Kids tinham interesse nos itens que fizessem referência à Barbie.

Roupas da Barbie são destaque na Digital Kids. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Na Via Bijoux, loja de bijuterias e acessórios que também é localizada na Avenida Sete, a coisa não foi diferente. Houve até mudança logística no estoque da rede para suprir a demanda que surgiu. "Existem sete unidades da nossa empresa e, pelo fato da procura ter sido muito alta, a gente precisou trazer alguns itens para essa da Avenida Sete, que é onde o movimento se apresenta com mais força", conta Joane Nascimento, coordenadora da loja.

Ainda de acordo com ela, a procura se dá por itens variados, mas sempre de cor rosa. "Laço, colares, pulseiras, bolsas, óculos e até perucas, todos esses itens foram muito procurados pelo pessoal que ia assistir. Foi mais forte na estreia, mas ainda hoje mais ou menos 50% das nossas vendas são relacionadas a itens de cor rosa. O filme foi sucesso no cinema e aqui também", brinca

Acessórios cor-de-rosa são os mais procurados na Via Bijoux. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As vendas foram impulsionadas por quem, desde pequeno, tem uma relação de amor pela Barbie. Caso de Maria Isabel de Melo, 22 anos, que teve até celular personalizado da boneca quando era menor. "Para mim, a magia da Barbie era uma válvula de escape e me permitia sonhar e brincar com minha imaginação", diz a técnica de administração.

Como é de se imaginar, Maria Isabel foi assistir a estreia do filme à caráter, com a cor rosa dominando o look. Porém, as compras não se limitaram apenas a isso. "Fui reviver toda a minha infância e fiz questão de assistir logo na estreia, além de comprar produtos personalizados. Comprei garrafa de água, meias, moletom, copo, boné, blusa e até berloque. Reviver tudo isso foi sem dúvidas um suspiro de nostalgia e gratidão", comenta ela.

Maria Isabel foi ver o filme na estreia. Crédito: Acervo Pessoal

O caso dela é também de milhares de fãs que foram assistir o filme no estado. Paulo Motta, presidente do Sindilojas, avalia bem o período que antecedeu a estreia do filme e os dias posteriores a ela."Temos um resultado recente muito positivo para todos os setores com produtos de cor rosa, como os de confecções e utilidades. Isso trouxe uma atração para áreas comerciais e interesse do consumidor. De fato, um resultado expressivo de mais de 50% de aumento nas lojas de forma geral", conta.

A Federação de Comércio (Fecomércio-BA) e a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) para repercutir o tamanho do impacto do filme nas vendas. No entanto, não puderam responder ou informar dados referentes a vendas feitas por conta do sucesso da obra.

Boneca de volta

Além da venda de roupas, acessórios e outros itens relacionados a Barbie, a própria boneca voltou ser procurada. Nas lojas que trabalhem com brinquedos de Salvador, por exemplo, é fácil vê-las de cara nas vitrines, o que facilitou a procura de Stefany Barbosa, 28, que estava atrás de um presente para dar a sobrinha.

"Ela não é da geração em que a Barbie era sensação, mas ficou animada com toda a repercussão do filme para conhece. Então, quis passar um pouco da minha paixão pra ele e vim conferir se tinha no shopping. De cara, já achei na vitrine e vou escolher a mais legal pra ela por aqui", diz.

Tem gente, inclusive, que não se limita a comprar só a boneca. Nas lojas Americanas, a venda de bonecas Barbie e produtos relacionados cresceu mais de 130% em relação à semana anterior ao lançamento. Nos primeiros dias de exibição, a venda de brinquedos disparou tanto para bonecas básicas até produtos de ticket mais alto, como a Casa da Barbie.

O produto mais comprado, inclusive, foi a Barbie Princesa, com uma alavancagem de mais de 240%. Aleksandro Pereira, diretor comercial da Americanas, explica também que o filme alavancou a venda de outros produtos não vinculados à boneca.

"Com a alta movimentação nos cinemas, por conta das grandes estreias, incluindo o filme da Barbie, cresceu o fluxo de clientes nas lojas de shopping. Nossos clientes, tradicionalmente, buscam nossas lojas para comprar guloseimas e consumir durante os filmes e isso refletiu nas vendas no período”, afirma.