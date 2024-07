ENDEREÇO

Eleições CFM: confira os locais dos 11 pontos de apoio ao eleitor na Bahia

Votação é obrigatória para médicos inscritos no Cremeb

Da Redação

Publicado em 21 de julho de 2024 às 08:20

Médicos Crédito: Pixbay

As eleições para o Conselho Federal de Medicina (CFM), que vão eleger os Conselheiros Federais – titular e suplente – pelo estado baiano, acontecem nos dias 06 e 07 de agosto e são obrigatórias para médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb). A votação será exclusivamente online através do Portal das Eleições, mas haverá também 11 pontos de apoio ao eleitor que estiver sem acesso à internet na data (lista abaixo).

Quatro chapas estão concorrendo ao pleito na Bahia e a votação será das 8h às 20h (horário de Brasília). Os pontos de apoio serão em Salvador e nas 10 representações regionais do Cremeb no interior do estado, com computador para acesso a plataforma de votação online e funcionários treinados para prover as devidas orientações.

O horário de funcionamento desses postos será o mesmo da votação, de 8h às 20h, nos dias 06 e 07 de agosto.

É importante ressaltar que, os servidores do Cremeb disponíveis para apoio simples aos médicos votantes estão habilitados estritamente para prestar orientações técnica acerca do sistema de votação, sendo da responsabilidade exclusivamente do médico o seu login e demais etapas para computar o seu voto.

Pontos de apoio distribuídos pelo estado:

– Sede do Cremeb: Rua Guadalajara, 175, Morro do Gato, Ondina, Salvador, BA – CEP: 40169-690

– Delegacia Regional Centro Oeste: Rua Luiz Viana Filho, 269 Centro Irecê/BA, CEP: 44.860-071

– Delegacia Regional Centro Sul I: Rua Rio de Janeiro, 71, sala 65 Centro, Guanambi/BA CEP: 46.430-000

– Delegacia Regional Centro Sul II: Praça Armindo Azevedo, 26 Centro, Brumado/BA CEP: 46.100-135

– Delegacia Regional Extremo Oeste: Rua 19 de maio, n° 220 B, Centro Barreiras/BA, CEP: 47.800-240

– Delegacia Regional Extremo Sul: Rua Dr. Gravatá, 46, S/202 Centro Eunápolis/BA. CEP: 45820-060

– Delegacia Regional Nordeste: Avenida Professor Fernando São Paulo, 328 Ponto Central, Feira de Santana/BA, CEP: 44.075-045

– Delegacia Regional Norte: Av. Apolônio Sales, 1059, Emp. Fonte Viva, Sala 10 Centro, Paulo Afonso/BA, CEP: 48601-195

– Delegacia Regional Sudoeste: Rua Siqueira Campos, 646 Recreio Vitória da Conquista/BA CEP: 45.020-400

– Delegacia Regional Sul: Av. Aziz Maron, 1067, Edf. Jequitibá Center, S/1009 Jardim Vitória Itabuna/BA, CEP: 45605-904