AGRESSÃO

'Eles soltos e meu filho preso': mãe de jovem agredido por torcedores critica liberação de suspeitos

As agressões de integrantes de uma torcida organizada do Bahia que deixaram Diego Bispo, 27 anos, em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE) com traumatismo craniano causaram revolta na família. Mãe do jovem, Jandiara Almeida, 45, afirma que o crime deixou a família desesperada pelo estado de saúde de Diego e indignada pela liberação dos 27 suspeitos de envolvimento nas agressões que causaram as lesões na vítima.