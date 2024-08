AGRESSÃO

'Não vai ser o último', diz pai de jovem em estado grave após agressões de integrantes de torcida organizada

Diego Bispo foi espancado por vários homens na região de São Marcos

Wendel de Novais

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 07:58

Bira Bispo é pai de um dos torcedores que foram agredidos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Diego Bispo, 27 anos, um dos torcedores do Vitória que foi vítima de agressões de integrantes de torcida organizada do Bahia, sofreu traumatismo craniano e aguarda, em estado grave, uma vaga de UTI no Hospital Geral do Estado (HGE). Na frente da unidade, Bira Bispo, 55, pai do jovem, mostrou desespero e indignação por conta do crime cometido contra ele.

Segundo Bira, além da dor de acompanhar a situação delicada de saúde do único filho, o que revolta também é a sensação de impunidade. "O que mais me entristece é que a polícia fez seu papel. Os responsáveis foram presos, tem imagem deles fazendo aquela barbaridade com meu filho. Porém, eles vão ser soltos, como muitos outros foram, e vão fazer isso de novo. Meu filho não foi o primeiro e não vai ser o último", fala Bira.

O pai conta que Diego corre sérios riscos porque ainda precisa receber o atendimento adequado. "Os médicos me passaram que ele está em estado gravíssimo. O traumatismo foi algo muito forte e sofreu muitas pancadas como todo mundo viu no vídeo. Eles usaram barra de ferro, taco de beisebol e outras coisas. Foi muita covardia para deixar meu filho nessa situação", completa Bira.

Ele conta que o filho sempre vai aos jogos. "Ele é apaixonado pelo vitória, todo jogo ele vai", conta. "Eles tinham acabado de sair do estádio, estavam indo para o ponto, quando três carros cercaram eles. Três pularam o portão o condomínio e escapar. Ele é aquele que cai, foi agredido muitas vezes, com barra de ferro, com chutes. O outro colega também", descreve.

Bira conta que, além das agressões, Diego teve os pertences roubados durante a ação dos torcedores. "Pegaram o celular dele, os documentos. E ainda ficam ironizando pelas redes sociais: 'Quer o celular dele? venha buscar'. Os caras foram presos em flagrante e a justiça solta", diz.

Relembre o caso

Após o jogo entre Vitória e Cruzeiro, 27 integrantes de torcidas organizadas foram presos por agressões no bairro de São Marcos, na madrugada de segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), as prisões foram realizadas por agentes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Central após denúncias de vítimas que foram alvos de agressões na região.

Não há uma confirmação oficial da polícia, mas, apesar do caso ter sido registrado após jogo do Vitória, uma fonte da polícia, que terá nome e cargo preservados, revelou que membros de uma torcida organizada do Bahia estão envolvidos no caso. Ainda segundo a fonte, eles praticaram agressões e roubaram pertences de torcedores do Vitória que retornavam do Barradão.