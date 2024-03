Automóveis

Elétrico e brasileiro: Flávio Assis se inspira em Elon Musk e Gurgel

A aventura do empresário Flávio Figueiredo Assis tem uma inspiração e uma história de aprendizado. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, dono da fábrica de carros elétricos Tesla, é a inspiração. O aprendizado vem da experiência de outro empresário brasileiro, João Augusto Amaral Gurgel, que, pioneiramente, tentou criar uma montadora 100% brasileira. Inclusive, a Gurgel, nome da empresa, lançou em 1981 o primeiro veículo elétrico da América Latina. Com dificuldades financeiras, a empresa fechou em 1996, incapaz de competir com as grandes marcas do setor.