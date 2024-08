MAIS HORÁRIOS

Elevador do Taboão e Plano Inclinado Gonçalves têm funcionamento ampliado

Visando absorver a demanda de passageiros do Elevador Lacerda, que passa por obras de requalificação, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) ampliou o atendimento no Elevador do Taboão e no Plano Inclinado Gonçalves aos fins de semana.