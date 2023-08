Elevador Lacerda e Plano Gonçalves terão horário ampliado para a Flipelô

O horário de funcionamento dos ascensores da região do Centro Histórico será ampliado pela a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) no sábado (12) e no domingo (13), para atender o público que vai participar da edição desse ano da Feira Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).



O Plano Inclinado Gonçalves, que normalmente só opera em dias úteis, irá funcionar neste sábado, das 7h às 13h. A tarifa é de R$0,15.



Já o Elevador Lacerda, no sábado, irá funcionar das 7h à meia noite e, no domingo, das 7h às 22h. A tarifa também permanece a mesma, de R$0,15.