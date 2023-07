Em 3 dias, 4 escolas em Salvador têm aulas suspensas por violência

Bairro de Santa Cruz, onde houve confrontos. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Ter aulas suspensas por causa da violência e de tiroteios já não é mais novidade para os colégios públicos situados em bairros de Salvador. Somente nos últimos três dias, quatro unidades foram afetadas. Desde o início do ano, ao menos 41 escolas da rede municipal e cinco da estadual tiveram que parar as atividades por um ou até quatro dias para não pôr em risco estudantes, professores e servidores de colégios localizados em regiões sitiadas pela violência.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), ao todo, devido às suspensões realizadas, 13.683 alunos da rede municipal ficaram sem aula até este mês. Já a Secretaria da Educação do Estado (SEC), ao ser procurada, não forneceu dados sobre as escolas e os estudantes prejudicados pela violência neste ano. Por isso, o levantamento que baseou esta reportagem foi feito a partir de publicações anteriores.

Nessa quarta-feira (12), a Escola Municipal Padre Confa, no Costa Azul, teve as aulas suspensas por conta de um tiroteio que aconteceu ontem à tarde, na frente da instituição. Cerca de 250 alunos foram afetados. Nenhum suspeito foi encontrado, e o policiamento foi reforçado na região.

Por volta das 15h de terça-feira (11), estudantes da Escola Municipal Santo André, localizada no bairro de Santa Cruz, foram surpreendidos por um tiroteio em frente ao colégio, na Rua 26 de Abril. Um morador, que prefere não se identificar, conta que o confronto se deu entre policiais e traficantes da área, que tem atuação da facção Comando Vermelho (CV). “Os policiais vieram pelo fim de linha da Santa Cruz e, na entrada da Rua 26 de Abril [onde a escola é localizada], deram de cara com os meninos que estão envolvidos no crime aqui”, disse ele, que vive nas imediações da rua onde houve o confronto.

“Na hora que eles se encontraram, começou o tiroteio e eu, que moro por aqui perto, tomei um susto. Como a gente já sabe o que é porque sempre tem, fui me proteger, mas foram muitos tiros e demorou para eles pararem”, relata o homem, destacando que os comércios da região estavam todos abertos quando o tiroteio começou. Apesar disso, ninguém foi atingido durante a ação, que é o maior temor de quem mora nas redondezas quando há troca de tiros nas ruas.

Outra moradora, que também não revela o nome, também descreve a troca de tiros como intensa. “Não parava nem um segundo, você só ouvia os pipocos enquanto estava escondido dentro de casa. E foi na luz do dia, depois das 15h. Por sorte, ninguém inocente foi atingido por essas balas que, no geral, só encontram as pessoas que não têm nada a ver. Se for de madrugada, é mais difícil, mas durante uma tarde era fácil ter um desavisado na rua na hora que isso aconteceu”, comenta ela, que também ressalta o volume de ocorrências de confrontos armados na região.

Sobre o confronto da terça, a PM-BA confirmou que, por volta das 15h, agentes da 40ª Companhia faziam rondas no Nordeste de Amaralina "quando visualizaram um grupo de homens armados que, ao notar a presença dos PMs, efetuaram disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide".

Na noite de terça-feira, o Colégio Estadual Polivalente de Amaralina suspendeu as aulas após um tiroteio entre PMs e suspeitos de integrarem uma facção.

Já na segunda-feira (10), um tiro atravessou a janela da Escola Municipal São Pedro Nolasco, em Santa Cruz, e foi parar numa das panelas em que estava sendo preparada a merenda das turmas vespertinas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Na ocasião, informou a Smed, as aulas na unidade também foram suspensas, tendo sido afetados 202 alunos.

Além de minar a tranquilidade das pessoas, a violência também prejudica a educação e o processo de aprendizado, como conta uma mãe de um estudante. “Escola é que nem trabalho, precisa ser todo o dia. Toda vez que para uns dias, quebra o ritmo da criança. E, quando para, eles ficam sem estudar mais tempo do que a suspensão. Muitas mães preferem não mandar o filho para escola quando as aulas retornam até entender que está tudo seguro, então não é automático”, aponta ela, sem dizer o nome por medo de represálias.

Presidente da Associação de Professores Licenciados do Brasil (APLB) na Bahia, Rui Oliveira lamenta o elevado número de suspensões e avalia que a escola deixou de ser o local onde os pais ficam tranquilos em deixar os filhos. "Os bairros de Salvador estão dominados por grupos envolvidos em tráfico de drogas, e as escolas localizadas em áreas assim dominadas passaram a ser um local de muito perigo. Por isso, é necessária uma ação urgente e preventiva das polícias Civil e Militar para garantir segurança nas escolas. É preciso construir uma trincheira para que o espaço escolar seja um local de vida e tranquilidade para estudar", falou Rui.

Ações policiais como vetor

Moradores do Complexo do Nordeste de Amaralina relatam que os confrontos armados na região são constantes e que a maioria deles são causados por ações policiais dentro dos bairros.

Quem vive na área diz que, apesar da facção Comando Vermelho (CV) ter atuação no local, as trocas de tiros não acontecem por invasão de grupos rivais, como já virou rotina em outros locais de Salvador, e sim com agentes da Polícia Militar da Bahia. Sobre as ações da polícia como vetor da violência armada no Complexo, a PM destacou que todas as incursões realizadas são feitas a partir de critérios técnicos.

"A Polícia Militar informa que as ações realizadas por integrantes da corporação são baseadas em técnicas e táticas de policiamento, com observação aos princípios de legalidade. Caso haja alguma denúncia de conduta contrária à legalidade, a PM disponibiliza o contato da Ouvidoria (0800 284 0011) e o endereço da Corregedoria da instituição, localizada na Rua Amazonas, nº 13, Pituba", escreve.

O professor de estratégia e gestão pública Sandro Cabral, que atua no Insper e na Ufba e tem estudos na área de segurança, conta que a possibilidade de só haver confronto armado no Complexo com a polícia é real, mas destaca que o enfrentamento aos grupos criminosos é algo que precisa ser realizado para impedir que a população fique subjugada ao crime e as facções se espalhem pela cidade.

"Eventualmente, quando se tem um domínio estabelecido por um grupo organizado, há um processo de redução de violência por isso. Na literatura, temos relatos assim de estudos em São Paulo, por exemplo, com o domínio do PCC [Primeiro Comando da Capital]. Porém, quando isso acontece, a população fica à mercê do crime, o que é perigoso. [...] A questão que se coloca é que o Estado não pode permitir isso e precisa realizar o enfrentamento, justamente quebrando o poder deles no território", explica.

Cabral acrescenta que a ação do Estado não deve ser dar apenas com força ostensiva, mas também na implantação e continuidade de serviços que, em muitos casos, são usurpados pelos grupos criminosos. Em relação ao medo que a população tem da fatalidade das ações policiais, o professor indica que só há uma resposta: inteligência.

"Tem que ter inteligência. Quando você chega atirando sem planejamento, acontece isso. As ações de ocupação de território precisam acontecer de forma planejada, com o elemento de surpresa, que é importante. A gente tem exemplos de ações assim que foram bem-sucedidas no Rio de Janeiro, por exemplo. Planejamento e inteligência são fundamentais", finaliza.

O que diz a SSP-BA

Diante da insegurança no entorno das escolas, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA) disse à reportagem que transformou a operação 'Ronda Escolar', da PM, em Batalhão de Policiamento Ronda Escolar. "A mudança ampliou o efetivo e a quantidade de viaturas, possibilitando maior assistência às instituições de ensino, garantindo o índice baixo de ações ilícitas dentro das escolas".

Com relação à ocorrência mais recente no Complexo do Nordeste de Amaralina, o órgão afirmou que as polícias Militar e Civil trabalham em conjunto para identificar e prender o autor do disparo. "Por fim, a SSP reforça também que ações para combater o crime organizado e retirar armas das ruas continuarão sendo realizadas diariamente pelas forças estaduais."

Lista de escolas municipais com aulas suspensas em 2023, segundo a Smed:

Cmei Abdias Nascimento

Cmei Calabar

Cmei Cecy Andrade

Cmei Maria Rosa Freire

CPP Sussuarana

EM 22 de Abril

EM Anfrísia Santiago

EM Antônio Carlos Peixoto de Magalhães

EM Armando Carneiro

EM Cabula I

EM Palestina

EM Pernambués

EM Durval Pinheiro

EM Frei Leônidas Menezes

EM Helena Magalhães

EM Jandira Dantas

EM Joaquim Magalhães

EM Luis Eduardo Magalhães

EM Madre Helena Irmãos Kennedy

EM Manoel Barradas

EM Manoel Francisco do Nascimento

EM Manoel Maximiano Encarnação

EM Manoel Faustino

EM Maria Conceição Santiago Imbassahy

EM Maria Dolores

EM Maria Felipa

EM Novo Horizonte

EM Olga Mettig

EM Paulo Mendes

EM Santa Terezinha

EM Senhor do Bonfim

EM Úrsula Catarino

EM Vovô Zezinho

EM Marisa Baqueiro

EM Risoleta Neves

EM São Gonçalo do Retiro

EM Murilo Celestino Costa

EM Eugênia Anna

EM Pedro Nolasco

EM Santo André

EM Padre Confa

Lista de escolas estaduais com aulas suspensas em 2023, segundo o levantamento do CORREIO:

Colégio Estadual Sara Violeta de Mello Kertesz

Colégio Estadual Helena Magalhães

Colégio Estadual Edvaldo Fernandes

Colégio Estadual Góes Calmon

Colégio Estadual Polivalente de Amaralina