Em agosto, Balé Teatro Castro Alves leva aulas abertas para Espaço Xisto

Com as de reforma da terceira etapa do Novo TCA, o Balé Teatro Castro Alves (Btca) ficará alojada de forma provisória no Espaço Xisto Bahia, localizado no complexo da Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris, em Salvador. Para marcar essa nova estadia, durante o mês de agosto, o BTCA irá ofertar aulas abertas com turmas com 10 vagas cada, ocupadas gratuitamente por ordem de chegada, com aulas sempre às 13h.