VIOLÊNCIA

Em Camaçari, três corpos com marcas de tiros são encontrados em intervalo de três horas

Na manhã deste sábado (3), três corpos foram encontrados no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Primeiro, a polícia achou um homem e, em seguida, duas mulheres, em lugares diferentes da BA-530 – Via Cetrel, também chamada de Via Atlântica.