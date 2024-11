CRIME

Em menos de dois meses, três corpos são encontrados em carrinhos de supermercado em Salvador

Caso mais recente aconteceu neste domingo (17), e polícia investiga

O local tem atuação de traficantes do Bonde do Maluco (BDM) que, para a família, teriam confundido a vítima com um integrante do Comando Vermelho (CV). A confusão, entretanto, não aconteceu por ele parecer fisicamente com algum membro da facção rival, mas por ter sido morador do bairro do Garcia, onde o CV tem atuação e domínio do tráfico de drogas, bem como de ações criminosas.