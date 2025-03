FEIRA NÁUTICA

Embarcações de R$ 55 mil até 5 R$ milhões: confira os modelos expostos na Barco Show Bahia

Barcos de luxo são equipados com cozinha, suítes e ambientes climatizados

Y Yan Inácio

Publicado em 20 de março de 2025 às 06:00

Embarcações em Salvador Crédito: Reprodução

Quem nunca sonhou com uma noite em um barco de luxo em pleno alto mar? Embarcações marítimas de alto padrão equipadas com suítes, cozinhas completas e ambientes climatizados movimentam cifras milionárias e podem se tornar mais do que lugares momentâneos para lazer, mas também verdadeiras casas flutuantes sobre as águas do mar.>

Com valores que podem chegar a até R$ 5 milhões, os barcos de alto padrão são o principal atrativo da Barco Show Bahia 2025, que começa nesta quinta-feira (20) em Salvador. Durante o evento, os visitantes poderão negociar veículos novos e seminovos com opções de pagamento e financiamento facilitadas. O CORREIO separou os cinco modelos mais caros da feira náutica, confira abaixo:>

SCat 440 - R$ 5 milhões

SCat 440 Crédito: Reprodução

Modelo mais caro disponível na feira, o Catamarã SCat 440 é uma boa pedida para quem deseja conforto e espaço: são quatro quartos e duas suítes, cozinha completa, sun deck para relaxamento e lazer, além de ar-condicionado em todos os ambientes.

Azov Z480HT - R$ 4,5 milhões

Azov 480HT Crédito: Reprodução

Já o Azov Z480HT conta com com cozinha, área de convivência com estofados de alto padrão, um quarto, dois banheiros e uma suíte master. Além disso, a embarcação também consegue navegar com facilidade em áreas rasas.>

Triton Flier 38 - R$ 1,5 milhões

Triton Flier 38 HT Crédito: Divulgação

O modelo da Triton Yachts tem capacidade para 14 pessoas durante o dia e acomodação para cinco no pernoite. A embarcação conta com plataforma submergível para banhos de mar, espaço gourmet com churrasqueira e um sofá rebatível, além disso, o modelo se destaca pela abertura de deck lateral, que amplia a área de convivência e melhora a experiência de quem está a bordo. >

Focker 300 GTX - R$ 1,4 milhões

Focker 300 GTX Crédito: Divulgação

Entre os diferenciais do Focker 300 GTX está a plataforma de mergulho integrada, ideal para banhos de mar, e um espaço gourmet completo, equipado com churrasqueira a gás e bancos em fibra que se convertem em um sofá relaxante. A lancha também se destaca pelo design robusto em FibraFort, garantindo resistência e leveza>

Azov Z380C - R$ 900 mil

Azov Z380C Crédito: Divulgação

O Z380C é uma versão cabinada do modelo anterior, o Z380 Open. A cabine, grande destaque do modelo, acomoda sofá, TV, cama, armários, banheiro (com ducha) e uma área gourmet. Até cinco pessoas conseguem pernoitar, sendo que 15 podem curtir os recursos da embarcação durante o dia.>