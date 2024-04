ATENÇÃO

Embarcações do ferry-boat vão sair a cada 2h na próxima semana; entenda

Mudança será entre 16 e 20 de abril

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 10:28

Ferry-boat Salvador Crédito: Silvio Figueiredo

O embarque no ferry-boat de Salvador vai ganhar maior tempo de espera nas filas durante a próxima semana. Isso porque a Internacional Travessias Salvador (ITS) informou que entre 16 e 20 de abril, as embarcações só vão sair a cada duas horas devido a obras no local.

Nestes dias, será instalado um novo flutuante de atracação (rampa) na gaveta C do terminal de São Joaquim. O objetivo é a melhoria do serviço, com segurança e conforto para o usuário do sistema. A obra é de responsabilidade da Seinfra (Secretaria de Infraestrutura da Bahia) e será executada pela Saga Estaleiro Construções e Reparos Navais Ltda.

Por determinação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba), as travessias vão ocorrer nos horários de 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h e 23h30, em ambos os terminais. A resolução prevê que poderá haver saída extra se for necessário.

Também por determinação da agência reguladora, estará suspenso, durante a realização da obra, o embarque de veículos pesados, de grande porte, como ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão trucado e micro-ônibus. No entanto, não haverá restrição para veículos transportando alimentos perecíveis e pacientes em tratamento de saúde.

Embarcações

O novo flutuante vai atender às embarcações Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Anna Nery e Ivete Sangalo. Enquanto não fica pronto, o público será atendido com três barcos convencionais, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia e Pinheiro, que utilizam as gavetas A e B.