SALVADOR-ITAPARICA

Implantação de rampa altera horários do sistema ferry boat

Intervenção está prevista para acontecer de 16 a 20 desse mês

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 13:05

Serviço do ferry passará por alteração Crédito: Rodrigo Mantoan

Um serviço para implantação de uma rampa para embarque e desembarque na gaveta C do Terminal de São Joaquim, em Salvador, vai alterar temporariamente os horários de funcionamento do sistema ferry boat de terça (16) até o sábado (20). A quantidade de embarcações que fazem a travessia também vai ser alterada no período.

A substituição dos flutuantes que fazem parte do Sistema de Atracação do Ferry Boat busca melhorar e dar mais segurança ao embarque e desembarque dos passageiros. O novo flutuante tem capacidade de atracação de embarcações maiores, como por exemplo a Zumbi dos Palmares. A obra tem um investimento de R$ 13.6 milhões. A instalação da gaveta C em Bom Despacho aconteceu em novembro de 2023.

Três embarcações farão a travessia nos dias de instalação: Maria Bethânia, Pinheiro e Rio Paraguaçu, com saídas a cada duas horas, com horários extras, caso necessário, sendo o primeiro horário às 5h, em ambos os terminais.

A Internacional Marítima recomenda que os usuários do sistema também usem as lanchinhas em Mar Grande ou optem por ir para a ilha pela BR-324.

Para este período, a Agerba publicou no Diário Oficial do Estado do dia 6 de abril a suspensão em caráter emergencial, do embarque de ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão trucado e micro-ônibus, das 5h do dia 16 de abril de 2023 até às 23h30 do dia 20 de abril de 2023, exceto aqueles transportando alimentos perecíveis ou transportando pacientes em tratamento.

O usuário que necessite utilizar o sistema ferry boat poderá acompanhar a movimentação pelo filômetro, através do site da Internacional Travessias.

Serviço

O que: Implantação de flutuante para melhoria do Sistema Ferry Boat de 16/04 a 20/04.

Embarcações em operação: Maria Bethânia, Pinheiro e Rio Paraguaçu