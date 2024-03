FILA CORRIQUEIRA

Fila moderada no Ferry-Boat tem espera intensa para a travessia

Terminal de São Joaquim registra movimento nesta sexta (29)

Publicado em 29 de março de 2024 às 10:25

Fila Ferry-Boat em Salvador Crédito: Marina SIlva / CORREIO

Quem deixou para fazer a travessia Salvador - Itaparica nesta sexta-feira (29) da Paixão, acabou pegando uma fila gigante no terminal do Bom Despacho, no Terminal de São Joaquim.

No site da internacional Travessias, a informação compartilhada é que a situação no momento é sem fila e com menos de 30 minutos de espera para aqueles que estão chegando e quem já está no local.

Site Internacional Travessias Crédito: Site Internacional Travessias

No entanto, a equipe do CORREIO esteve no terminal e registrou filas grandes dos soteropolitanos que estão se preparando para fazer a travessia e curtir o feriado.

Ferry-Boat sexta-feira (29) 1 de 4

Nesta quinta-feira (28), no final da tarde, a fila se aproximava do Largo da Calçada. O sistema de som anunciou para os passageiros que uma das embarcações estava com um problema técnico, sendo substituída por outra balsa com previsão de saída para às 16h30.