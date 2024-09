SEGUNDA VIA E RELIGAÇÃO

Embasa oferece serviços gratuitos na Boca do Rio; veja quais

A Embasa oferece diversos serviços para os moradores da Boca do Rio, em Salvador, nesta semana. A população poderá aproveitar até a próxima sexta-feira (6) o atendimento itinerante no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro. No local, será possível solicitar serviços como segunda via de conta e religação de água.