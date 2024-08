SERVIÇO

Embasa atende população no bairro Santa Cruz até sexta-feira (16)

Os moradores do bairro da Santa Cruz, em Salvador, recebem até sexta-feira (16) a visita de uma equipe comercial da Embasa para diversos serviços. O atendimento acontece das 9h às 16h e leva auxílios como emissão de segunda via de conta, solicitação de ligação ou religação de água, revisão de fatura, cadastro na tarifa social e negociação de débitos.

Para ser atendido, o titular da conta deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de ligação com o imóvel, como conta de água ou luz. A iniciativa acontece no espaço Movimento Cultural Chapada Arte Cidadão, localizado na Rua Paulo VI, s/n.