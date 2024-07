MORTO EM AÇÃO POLICIAL

Sindicato pede punição de PMs pela morte de funcionário terceirizado da Embasa

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia (Sintracom-BA) emitiu uma nota pedindo Justiça e punição dos culpados pela morte de Welson Figueiredo Macedo, funcionário terceirizado da Embasa. A categoria ainda lamentou que o jovem esteja "sendo tratado como bandido" e cobrou uma "atitude firme" do governador Jerônimo Rodrigues em relação à violência policial.

A vítima, de 29 anos, morreu após ser atingida com tiros pelas costas, pela Polícia Militar. A ocorrência aconteceu por volta das 19h da última terça-feira (09), quando se encontrava em sua moto, vestido com o uniforme da empresa, onde trabalhava desde 2020 e exercia a função de operador de equipamento leve. Depois de ter deixado um colega de trabalho no bairro de Castelo Branco, Welson se dirigia para sua casa, no bairro de Cajazeiras.