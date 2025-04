EMURC

Empresa de urbanização abre concurso público na Bahia com salários de até R$ 9,1 mil

Inscrições começam em 10 de abril e há vagas para níveis fundamental, médio e superior

A Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista (Emurc) lançou um concurso público com vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os cargos são para níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 9.108. As inscrições serão realizadas exclusivamente online, no site www.avalia.org.br, até 22 de maio. >