'POÇO DO LOBATO'

Empresa em Camaçari é alvo de operação contra grupo que sonegou R$ 26 bilhões

Operação cumpre mandados em diferentes estados brasileiros

Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:53

Operação do MP-BA em Camaçari Crédito: Divulgação

O escritório de uma empresa investigada por envolvimento em esquema de fraude fiscal no setor de combustíveis foi alvo de operação em Camaçari, nesta quinta-feira (27). No local, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) cumpriu mandado de busca e apreensão. As investigações apontam que o grupo criminoso lesou os cofres públicos de São Paulo e da União em aproximadamente R$ 26 bilhões.

A operação investiga a existência de organização criminosa formada por sócios, diretores, administradores e outros integrantes de empresas supostamente envolvidas com o esquema fraudulento. As investigações abrangem a prática de crimes contra a ordem econômica, de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos.

A ação na Região Metropolitana de Salvador (RMS) integra a operação Poço de Lobato, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo. O Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, é o principal alvo da operação. O grupo, segundo as investigações, seria o maior devedor de Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços (ICMS) do estado de São Paulo.