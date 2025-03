CRIME

Empresário é encontrado morto dois dias após desaparecer na Bahia

Polícia investiga o caso

O empresário Wilson Lopes, de 43 anos, foi encontrado morto na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, na tarde de terça-feira (18). Ele estava desaparecido desde domingo (16). O corpo de Wilson foi encontrado em estado de decomposição em uma área de mata. >

Familiares da vítima encontraram o corpo do empresário, segundo informações da TV Oeste, afiliada da Rede Bahia na região. Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em fase de registro na Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães. A Polícia Militar não informou se foi acionada. >

Wilson Lopes morava sozinho em uma casa no bairro Jardim Paraíso, que fica próximo a empresa de limpeza de máquinas que ele administrava. Vestígios de sangue foram encontrados na sala, no quarto e na área externa da residência. O carro do empresário foi encontrado abandonado a 200 metros da casa. >