FLAGRANTE

Encapuzado põe fogo no carro do prefeito de Botuporã; saiba mais

Caso é investigado pela polícia local

Um homem usando um capuz pôs fogo no carro do prefeito de Botuporã, Edmilson Antônio Saraiva (PT), o Professor Edmilson, na madruga deste sábado (05). Uma câmera registrou a ação do criminoso. >

O fato aconteceu no centro da cidade, localizada na região Sudoeste do estado. Era por volta das 2h30, quando o veículo, um Gol branco, estava estacionado em frente à residência do prefeito. Nas imagens, o homem usa uma roupa toda escura, inclusive usando um capuz e uma máscara na mesma cor. Ele se aproxima do carro, quebra o vidro traseiro com um martelo, despeja o líquido de uma garrafa no banco e depois incendeia o local. >