ENCONTRO NACIONAL

Encontro de afro-empreendedoras reúne exposição e oficinas no Curuzu

O evento é aberto ao público e acontece entre terça (22) e quarta-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 11:06

Evento acontece no Curuzu Crédito: Maysa Polcri

A potência dos empreendimentos de mulheres negras baianas está reunida, entre terça (22) e quarta-feira (23), na sede do Ilê Aiyê, no Curuzu. É onde acontece o IV Encontro Nacional de Mulheres Negras Empreendedoras, organizado pela Fundação Instituto de Negócios e Afroempreendedorismo (Funafro), que tem sede em São Paulo. Os dois dias de evento vão reunir debates sobre gestão de negócios e uma feira com 20 empreendedoras negras.

A presidente da Funafro, Marilene Lima, celebrou a realização do evento em Salvador, cidade onde cerca de 80% da população de identifica como negra ou parda. "Vamos reunir mulheres para um momento de networking para que a gente possa fortalecer os negócios através de ferramentas de gestão", afirma.

Durante esta terça-feira (22), o evento trará painéis sobre empreendedorismo e marketing (veja a programação completa abaixo). O encontro, que tem como tema A Mulher Negra no Mercado de Trabalho e o Sistema Estruturado ao Qual está Exposta, é aberto ao público.

"Viemos para Salvador para impulsionar os negócios para que essas mulheres tenham mais lucratividade, consigam aumentar a empregabilidade e saiam da informalidade", completa Marilene Lima. Esses três pontos são os objetivos de Carolina Barbosa, mulher negra, cria do Curuzu e dona de uma marca de moda praia com inspiração afro.

Feira reúne 20 empreendedoras negras Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

A loja BW Brasil surgiu durante a pandemia, quando Carolina estava desempregada e sem expectativas de conseguir acessar o mercado de trabalho. Resolveu, então, fazer um curso de costura e aprendeu a confeccionar biquínis, sungas e cangas.

"Nós, mulheres negras, estamos sempre na base da pirâmide social e o empreendedorismo acaba sendo uma saída para ter recurso para sustentar nossas famílias", diz. Carolina é uma das expositoras da feira, que reúne moda e acessórios, além de também vender seus produtos na Afrocolab, no Shopping da Bahia.

O encontro também apresenta histórias de mulheres negras empreendedoras. Nesta terça-feira (22), as palestrantes são a chef Rose Braga, Flavia Santana, do Instituto de Beleza Essência dos Cachos, e Lindinalca Silva, da Filhos do Congo.

Programação completa

22 de outubro:

* 9h - Início das atividades com a Mestre de Cerimônias e jornalista Naiara Oliveira

* 9h05 - Abertura Ilê Aiyê, Lei das Marias e a Secretária Angela Guimaraes da SEPROMI

* 9h55 – Quadro de Histórias de Sucesso: Chef Rose Braga (BA), Flavia Santana do Instituto de Beleza Essência dos Cachos (BA) e Lindinalva Silva da Filhos do Congo (BA)

* 10h40 – Espaço Patrocinador: FTD Educação, Luciana Leopoldino

* 10h45 - Atividade prática: Ioga com Ariene Reis da Ori Yoga (MG)

* 11h05 - Painel 1 EMPREENDEDORISMO: Mulher Negra no Mercado de Trabalho c/ com Rita Santos da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau e Receptivos da Bahia – ABAM (BA), Neudes Carvalho do Instituto Colméia de Sustentabilidade (SP) e Tamires Santos da SEPROMI (BA)

* 11h45 – Espaço Patrocinador: Brazil Foundation, Isabel Clavelin

* 12h - Almoço

* 13h - Painel 2 MARKETING: Impulsionando as vendas com o marketing digital, mas o que é marketing? com Mylene Souza da My Marketing Digital (SP) e Rianne Neto (RJ)

* 13h40 - Espaço Coletivo: c/ Lilian Encarnação do Centro de Estudos dos Povos Afro-Indígena Americanos - CEPAIA/UNEB (BA)

* 14h – Encerramento

23 de outubro:

* 9h – Início das atividades com a Mestre de Cerimônias e jornalista Naiara Oliveira

* 9h05 – Abertura FUNAFRO e Apex Brasil

9h25 - Painel 3 SAÚDE: Tratando de Dentro para Fora c/ a psicóloga Katia Almeida (SP) e a mestre Flávia Nunes da Aptidão Treinamentos (RS)

* 10h05 – Espaço Patrocinador

* 10h10 - Apresentação de histórias de sucesso com a Chef Manuela Gomes (BA) e Cynthia Paixão da Afrodonas (BA)

* 10h45 – Painel 4 DIREITO E SABERES: Empreender é Ancestral com Thais Siqueira (SP) sobre Moda Decolonial e Dra. Fabiane Almeida (BA)

* 11h25 – Atividade prática: Dança c/ Dandara Brazil (BA)

* 11h40 - Espaço Coletivo: Valéria Lima (BA) do Instituto Mãe Hilda Jitolu

* 12h - Almoço

* 13h – Homenagens p/ as indicadas:

Rosemma Maluf (BA) na categoria Ella Fitzgerald

Associação Protetora dos Desvalidos-SPD, Ligia Margarida (BA) na categoria Estrelas Além do Tempo

Anna Telles (BA) na categoria Empreendedora de Sucesso

* 13h30 – Comunicação: Em poucos segundos, faça seu PITCH! (a definir)

* 13h40 – Networking das meninas com a DJ DMT