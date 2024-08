CIÊNCIA POLÍTICA

Encontro em Salvador reúne cientistas políticos para discutir desigualdades e justiça climática

Salvador recebe, entre os dias 5 e 8 de agosto de 2024, o 14º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política. O evento, que tem duração de quatro dias, será realizado na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, campus de São Lázaro, e tem como tema “Desigualdades e Justiça Climática: desafios da Ciência Política no Sul Global”.

O 14º Encontro da ABCP vai focar em aspectos das desigualdades e da justiça climática com um olhar sobre o Sul Global, abordar as especificidades políticas, econômicas e sociais dessa região.

O evento discute como as mudanças climáticas afetam todas as sociedades, que sofrem e sofrerão cada vez mais os efeitos, sobretudo a população mais vulnerável, e como a Ciência Política tem a contribuir para essa discussão.

O encontro discute ainda como, em regimes democráticos, a política e as políticas públicas lidam com o desafio de enfrentar as inúmeras desigualdades que abalam a qualidade da democracia em diferentes contextos.