Enecult vai debater perspectivas e políticas para a Cultura no Brasil

Enecult Salvador. Crédito: Divulgação

O XIX Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult) será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, na Reitoria da Ufba e no Goethe-Institut Salvador-Bahia. O evento, criado em 2004, e que tem como tema culturas para o novo Brasil, é considerado o maior encontro multidisciplinar de estudos em cultura do país.



Nesta 19ª edição, o Enecult, que é aberto ao público, vai promover debates entre o Estado e a sociedade, com foco na cultura e políticas públicas de cultura necessárias para a construção de um novo Brasil.

A programação também vai contar com o lançamento de 11 livros de autores brasileiros e homenagens a Guido Araújo, Roland Schaffner e Orlando Senna. Entre as presenças confirmadas para esta edição estão Maria Marighella (presidente da Funarte), Paulo Alcoforado (especialista em audiovisual), Symmy Larrat (secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+), Juca Ferreira (Bnds/economia criativa), Márcio Tavares (secretário executivo do MinC), Carmen Luz (Multiartista, curadora e pesquisadora em dança), Matias Santiago (diretor artístico do Balé Jovem de Salvador), o artista Georgenes Isaac (Coletivo das Liliths), Paula Gomes (Coletivo Plano 3 Filmes), José Eduardo Ferreira (Acervo da Laje), Mirela Araújo (Ibram) e a pesquisadora Isaura Botelho. O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, e o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, vão participar da mesa de abertura do evento, às 8h30, na Reitoria da UFBA. Todos os debates serão transmitidos online pelo canal do ENECULT no YouTube (youtube.com/enecult).

“Com o evento e a organização dos debates, buscamos promover um diálogo direto de representantes do Estado e principais órgãos de fomento à cultura com pesquisadores, profissionais e agentes do setor cultural, possibilitando também aprofundar temas fundamentais para o desenvolvimento da cultura no Brasil”, explica Sophia Rocha, coordenadora do Enecult.

Em parceria com a Edufba e o Goethe-Institut Salvador-Bahia, o Enecult é uma realização do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT), que integra o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) da Ufba. O evento também conta com o apoio do estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, além do Governo Federal, através do Ministério da Cultura.