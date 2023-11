Então é Natal... Salvador terá shows de Simone, Carlinhos Brown e mais; veja programação

Simone . Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os soteropolitanos vão poder cantar e refletir sobre os versos Então é Natal ao vivo neste ano. Isso porque haverá show da cantora Simone, em um palco que será montado na Praça Municipal.



A programação dos shows começará no dia 6 de dezembro, com uma apresentação da Orquestra Afrosinfônica, sob a regência do maestro Ubiratan Marques. No dia 9, quem sobe ao palco é Tiago Aracam. No dia 10, será a vez da banda Fat Family. Todos os shows vão ser realizados às 20h.

Simone se apresentará no dia 16. No dia seguinte, haverá apresentação de Mateus Aleluia. A programação musical vai ser encerrada com um especial de Natal, comandado por Carlinhos Brown.

Os shows fazem parte da grande programação de Natal, organizada pela prefeitura. Além do Centro Histórico, praças nos bairros de Paripe, Fazenda Grande II e São Caetano estarão decoradas e terão "Casa do Papai Noel" (confira a lista completa abaixo).

Túnel cenográfico

A partir do dia 6 de dezembro, um Túnel Cenográfico será montado da Rua Chile até a Praça da Sé. As novidades foram divulgadas pela prefeitura, nesta quinta-feira (30).

O túnel de som e luz terá três corredores, sendo o primeiro do final do Hotel Fera até a Câmara Municipal, com 160 metros. O segundo será do Palácio Thomé de Souza até o início da Praça da Sé (100 metros). Já o terceiro túnel será na rua lateral da Praça da Sé, com 140 metros.

Este túnel terá cortinas e e colunas de pisca-pisca, com cores e formas sincronizadas com a música natalina. O funcionamento será das 17h às 22h, até o dia 6 de janeiro.

Com a montagem do túnel, o acesso aos veículos será proibido das 17h às 22h, aos sábados e domingos.

Também estão previstas instalação de palco cenográfico nas escadarias da sede da prefeitura, na Praça Municipal; uma projeção no Palácio Rio Branco; um presépio na Cruz Caída.

Na Praça da Sé, será instalada uma Vila Natalina, e uma árvore de Natal, com 21 metros de altura, montada em painéis de LED.

Na Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, será instalada uma cortina de LED, onde também vai funcionar a Casa do Papai Noel.

Para ter acesso, os visitantes terão que passar por um dos cinco pórticos com reconhecimento fácil e revista para garantir a segurança. Ao todo, serão 36 bloqueios com gradil.

Natal nos bairros

Com Casa do Papai Noel

Praça João Martins (Paripe)

Praça João Paulo II (Fazendo Grande II)

Praça ACM (São Caetano)